Corriere dello Sport: “Fiorentina, proposto Arnautovic. Lui apre ma vuole 2,5 milioni di stipendio per 18 mesi”
Fiorentina a caccia di un vice-Kean
Nuove mosse per l'attacco in casa Fiorentina. La dirigenza ha messo gli occhi su Stefano Tzimas del Norimberga, in prestito dal PAOK, ma non sarebbe l'unico nome sondato per l'attacco di Raffaele Palladino.
Nel caso in cui la pista per il greco dovesse complicarsi, la Fiorentina valuterebbe il nome di Marko Arnautovic. Proposto dall'Inter, il profilo piace alla dirigenza viola che cerca un vice-Kean capace di unire forza ed esperienza all'attacco viola.
Il giocatore apre alla Fiorentina e si trasferirebbe a Firenze molto volentieri ma a una condizione: contratto di 18 mesi più uno stipendio di 2,5 milioni. Tutti questi movimenti in attacco andrebbero a sostituire Christian Kouamè, a un passo dall'Empoli ma che piace anche al Torino, Cagliari e Leganes. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/gazzetta-ce-distanza-per-bondo-fagioli-vuole-il-marsiglia-se-i-francesi-non-affondano-fiorentina-alla-finestra/286621/