Di Marzio scrive: “Palladino ha chiesto di prendere Colpani. La Fiorentina inizia a muoversi per Arnautovic”

È iniziata una nuova era in casa Fiorentina. La viola ha ufficializzato oggi, martedì 4 giugno, l’arrivo di Palladino come sostituto di Italiano in panchina; da questo momento, dunque, si inizia a ragionare sulle possibili soluzioni in entrata richieste dal nuovo allenatore.

Tra le priorità, in questo momento, c’è quella di un attaccante. Nella stagione appena terminata infatti a Vincenzo Italiano sono mancati i gol delle punte, per questo si può pensare ad alcuni cambi in avanti. La Fiorentina ha iniziato a muoversi per Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter. L’austriaco in una recente intervista ha annunciato di trovarsi bene a Milano, ma per lui potrebbero aprirsi le porte di una cessione.

Quest’anno l’ex Bologna ha messo a referto 7 gol e 3 assist tra tutte le competizioni, risultando decisivo in alcuni momenti di una stagione che ha visto l’Inter alzare due trofei. I toscani lo hanno cercato già a gennaio ma non si è più fatto nulla, e adesso potrebbe tornare di moda il suo nome. Intanto, la prima vera richiesta di Raffaele Palladino è Andrea Colpani. Il trequartista italiano ha avuto il proprio exploit in questa stagione al Monza proprio con l’allenatore campano, il cui desiderio sarebbe quello di ritrovarsi. Lo scrive Di Marzio sul suo sito.

LE PAROLE DI PRADE SU GUDMUNDSSON