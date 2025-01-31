Corriere dello Sport: “Arnautovic apre alla Fiorentina. Operazione alla Djuric nelle ultime ore di mercato?”
Fiorentina a caccia di un vice-Kean
Con la partenza di Kouame, la Fiorentina deve trovare un sostituto per Moise Kean. L'opzione Stefanos Tzimas si allontana, poiché il giovane attaccante preferisce restare in prestito al Norimberga fino a giugno. Resta invece aperta la pista Marko Arnautovic, che ha chiesto un contratto di 18 mesi con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. L'austriaco potrebbe lasciare l'Inter solo se Correa offrirà maggiori garanzie o arriverà un sostituto. L'operazione, simile a quella tentata con Djuric la scorsa estate, potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato. Arnautovic ha già dato il suo gradimento alla Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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