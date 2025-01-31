Cm.com rivela: "Arnautovic idea concreta per la Fiorentina. Inter vuole intero ingaggio pagato dai viola"
Ultimi giorni di mercato molto caldi in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Riccardo d'Anna per Calciomercato.com, il club viola sta pensando concretamente a Marko Arnautovic, attaccante clas...
Ultimi giorni di mercato molto caldi in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Riccardo d'Anna per Calciomercato.com, il club viola sta pensando concretamente a Marko Arnautovic, attaccante classe '89 dell'Inter. L'idea della Fiorentina è quella di avere un'alternativa di esperienza per l'attacco. L'Inter chiede che sia il club toscano a prendersi carico dell'intero ingaggio del centravanti austriaco.
PEDULLÀ: “SE NON ARRIVANO 40 MILIONI LA FIORENTINA NON CEDE COMUZZO. FAGIOLI SI PUÒ FARE STILE KEAN”
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