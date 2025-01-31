Pedullà: "Se non arrivano 40 milioni la Fiorentina non cede Comuzzo. Fagioli si può fare stile Kean"

Le ultime di mercato della Fiorentina con Alfredo Pedullà. Da Comuzzo a Zaniolo fino alla situazione Fagioli, Biraghi e Valentini

Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva al canale Twitch e You Tube di Passione Fiorentina, queste le sue parole sugli ultimi movimenti di mercato della Fiorentina:

"In questo momento, alle ore 15, per la Fiorentina Comuzzo resta incedibile a meno che qualcuno non si presenti con 35 milioni + 5 milioni di bonus, la società viola è ferma su questa richiesta. Il Napoli nelle ultime ore aveva offerto 35 milioni, ovvero 30 milioni + 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Non è un problema di veto di Commisso, lui era già al corrente di questa cosa e secondo me il prezzo lo ha fatto proprio Commisso. Non è tramontata ma è ferma, si può riaprire ma siamo a 3 giorni dalla fine del mercato. Se il Napoli offrisse 40 milioni allora ci sarebbe il via libera da parte della Fiorentina

La Fiorentina prende Zaniolo con la società viola che sta parlando ora con il Galatasaray per rilevare il calciatore alle stesse condizioni in cui lo aveva preso l'Atalanta, bisogna solo capire se il prestito avrà l'obbligo di riscatto legato alle presenze oppure no. Esce Ikonè e arriva Zaniolo al suo posto.

Su Fagioli non credo che oggi possa essere il giorno per l'accelerazione di questa trattativa, può essere il giorno di altri dialoghi tra le parti. Bondo piace ma è infortunato e la Fiorentina deve capire i tempi di recupero e per questo la Fiorentina ha virato su Fagioli, la Juventus lo valuta 20 milioni + bonus, ad oggi. Lui non sta giocando, è fuori dai radar, si può lavorare sulla formula, magari operazione stile Kean lavorando sull'obbligo di riscatto per abbattere la richiesta di 20 milioni della Juventus. La società bianconera vuole il pagamento garantito, è una situazione che va seguita

Su Biraghi c'è stato un retroscena, Galliani lo ha chiamato ieri sera per portarlo a Monza, il calciatore ha avvisato chi di dovere, in questo momento non è convinto di Monza, non è stato nemmeno convinto dalla chiamata. Biraghi vorrebbe l'Inter ma ci sarebbe anche il Napoli, l'Inter però preferisce Zalewski che sta trattando con la Roma e quindi è la priorità, se salta il suo arrivo allora Biraghi potrebbe essere preso da Inzaghi. Poi ci sarebbe anche il Napoli che deve risolvere altre questioni. Il Verona lo prenderebbe subito ma non è facile la strada verso lo scambio, la Fiorentina non è orientata a riprendere Faraoni.

Si potrebbe fare lo scambio Ghilardi-Valentini. Il difensore argentino ha accettato il Verona, ci andrebbe a giocare in prestito fino a giugno. Bisogna capire se Ghilardi la Fiorentina lo prenderebbe anche in caso di permanenza di Comuzzo. La Fiorentina sarebbe contenta se Valentini restasse in Italia perchè giocherebbe con regolarità e si ambienterebbe nel nostro campionato"

LE PAROLE DI COMMISSO SU PALLADINO

https://www.labaroviola.com/commisso-qualcuno-voleva-mandare-via-palladino-ma-io-lho-tenuto-vogliamo-arrivare-in-champions/286981/