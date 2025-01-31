Commisso: "Qualcuno voleva mandare via Palladino, ma io l'ho tenuto. Vogliamo arrivare in Champions"

Il presidente viola ha parlato all'emittente calabrese riguardo molti temi della sua vita e del mondo della Fiorentina

All'emittente calabrese TeleMia è intervenuto il presidente viola Rocco Commisso che ha parlato di vari temi legati alla Fiorentina e alla sua vita: "Quest'anno abbiamo cominciato male, poi ci siamo ripresi e poi ci siamo di nuovo bloccati, spero che dopo la Lazio il momento duro sia passato. Adesso siamo sesti e vogliamo la Champions, sogno questa competizione da sempre e Palladino è l'uomo giusto per noi e per questo obbiettivo. Qualcuno da fuori lo voleva cacciare, ma io l'ho tenuto e gli voglio bene, per tanto tempo sarà il nostro allenatore. Da quando sono arrivato, ho fatto 3 finali ed anche quest'anno voglio provare a vincere la Conference."

Su Kean e la Juve: "Con la Juve ho sempre fatto affari, ho preso Kean a poco, 15 milioni e ora sta facendo benissimo mentre loro hanno preso Vlahovic, Chiesa e Gonzalez per tanto, quindi ho sempre guadagnato io da queste transazioni."

Sullo stadio: "Ho fatto il Viola Park che è bellissimo ed è tutto mio, ma per lo stadio è difficile. Lo volevo fare nuovo, ma con questa politica non si va avanti. Ora stanno rifacendo il Franchi, ma è del Comune. Io volevo costruire qualcosa di mio per lasciare all'Italia delle buone infrastrutture."

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