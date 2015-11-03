Notizie Bondo Fiorentina

Tuttosport: “Ipotesi Bondo in prestito alla Fiorentina: il Milan ha speso 12 milioni per lui”
23 giugno 2025 08:05
Parla l'agente di Bondo: "Incontrai la Fiorentina, ma non si mosse concretamente. Lui voleva il Milan"
27 marzo 2025 16:19
Pedullà "Il Milan sta ripensando a Bondo in queste ultime ore, la Fiorentina è concentrata su Fagioli"
03 febbraio 2025 18:58
Bondo colpo in extremis della Fiorentina? L'agente smentisce qualsiasi trattativa con i viola
03 febbraio 2025 14:05
Pedullà: "Nuovi dialoghi tra Fiorentina e Monza per Bondo, ma i viola aspettano sviluppi per Fagioli"
03 febbraio 2025 11:18
Pedullà: "Se non arrivano 40 milioni la Fiorentina non cede Comuzzo. Fagioli si può fare stile Kean"
31 gennaio 2025 15:58
Il Corriere dello Sport: "Bondo sfuma per la Fiorentina, i problemi fisici del giocatore lo bloccano"
31 gennaio 2025 13:11
Cm.com rivela: "La Fiorentina ha offerto 7 milioni per Bondo, il Monza ne chiede 12"
30 gennaio 2025 13:10
Gazzetta: “Bondo si allontana dalla Fiorentina, troppi i 15 milioni richiesti dal Monza”
30 gennaio 2025 09:05
Pedullà: "Bondo obiettivo principale per il centrocampo, il giocatore spinge per ritrovare Palladino"
29 gennaio 2025 00:31
Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un centrocampista coi muscoli, Bondo è l'identikit adatto per Palladino"
28 gennaio 2025 14:46
De Santis avverte: "Bondo? Interessante, ma abbiamo visto con Colpani che Firenze non è Monza"
28 gennaio 2025 14:24
Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"
28 gennaio 2025 13:41
Gazzetta: “Man in stallo. Ngonge? La Fiorentina non è in pressing. Bondo piace ma costa 20 milioni”
28 gennaio 2025 08:31
Corriere dello Sport: “Palladino insiste vuole Bondo. Il Monza chiede poco più di 10 milioni”
28 gennaio 2025 08:29
Pedullà: "Bondo priorità per Palladino, la Fiorentina farà un'offerta a titolo definitivo"
27 gennaio 2025 23:40
Corriere dello Sport: “Frendrup il sogno proibito. Bondo e Ndour restano piste vive. Richardson verso l’addio”
22 gennaio 2025 08:50
Corriere dello Sport: "Stallo col Monza per Marì-Bondo. La Fiorentina pensa a Cristante"
18 gennaio 2025 10:12
Corriere dello Sport: “Si complica la ricerca di un mediano. Frendrup costa troppo, per Bondo forte concorrenza”
17 gennaio 2025 08:37
Corriere dello Sport: “Frendrup? Idea comprarlo ora e prelevarlo a giugno. Bondo? Costa 15 milioni”
15 gennaio 2025 08:57
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo, servono 15 milioni. Torna di moda Djuric come vice Kean”
13 gennaio 2025 08:30
TMW: "Lunedì l'occasione per parlare con il Monza di Pablo Marì, chissà che non si parli anche di Bondo"
12 gennaio 2025 12:56
Corriere dello Sport: “Piace Bondo alla Fiorentina, lui vuole andarsene dal Monza se non ora a giugno”
12 gennaio 2025 09:58
Nazione: “Pablo Marì? La smentita di Ferrari sa di pretattica. Rispunta l’idea Bondo”
11 gennaio 2025 09:44
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo ma servono 15 milioni, può spingere per lasciare Monza”
11 gennaio 2025 09:15
Corriere dello Sport, anche Bondo nel mirino della Fiorentina: costa 10 milioni. Concorrenza di Milan e Genoa
09 gennaio 2025 14:20
Corriere dello Sport: “Dopo Kean, Thorstvedt e Vranckx. Se non arrivano, Bondo l’alternativa”
10 luglio 2024 08:34
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo, con il Monza si potrebbe chiudere per 7 milioni più bonus”
18 giugno 2024 08:58
Cm.com: "Palladino vuole Bondo, il Monza lo valuta 10 milioni di euro. Si allontana Ezequiel Fernandez"
09 giugno 2024 18:00
TMW scrive: "Palladino ha chiesto alla Fiorentina di prendere Bondo dal Monza. Costa 10 milioni"
06 giugno 2024 09:27
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