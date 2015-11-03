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Notizie Bondo Fiorentina

Tuttosport: “Ipotesi Bondo in prestito alla Fiorentina: il Milan ha speso 12 milioni per lui”

23 giugno 2025 08:05

Parla l'agente di Bondo: "Incontrai la Fiorentina, ma non si mosse concretamente. Lui voleva il Milan"

27 marzo 2025 16:19

Pedullà "Il Milan sta ripensando a Bondo in queste ultime ore, la Fiorentina è concentrata su Fagioli"

03 febbraio 2025 18:58

Bondo colpo in extremis della Fiorentina? L'agente smentisce qualsiasi trattativa con i viola

03 febbraio 2025 14:05

Pedullà: "Nuovi dialoghi tra Fiorentina e Monza per Bondo, ma i viola aspettano sviluppi per Fagioli"

03 febbraio 2025 11:18

Pedullà: "Se non arrivano 40 milioni la Fiorentina non cede Comuzzo. Fagioli si può fare stile Kean"

31 gennaio 2025 15:58

Il Corriere dello Sport: "Bondo sfuma per la Fiorentina, i problemi fisici del giocatore lo bloccano"

31 gennaio 2025 13:11

Cm.com rivela: "La Fiorentina ha offerto 7 milioni per Bondo, il Monza ne chiede 12"

30 gennaio 2025 13:10

Gazzetta: “Bondo si allontana dalla Fiorentina, troppi i 15 milioni richiesti dal Monza”

30 gennaio 2025 09:05

Pedullà: "Bondo obiettivo principale per il centrocampo, il giocatore spinge per ritrovare Palladino"

29 gennaio 2025 00:31

Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un centrocampista coi muscoli, Bondo è l'identikit adatto per Palladino"

28 gennaio 2025 14:46

De Santis avverte: "Bondo? Interessante, ma abbiamo visto con Colpani che Firenze non è Monza"

28 gennaio 2025 14:24

Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"

28 gennaio 2025 13:41

Gazzetta: “Man in stallo. Ngonge? La Fiorentina non è in pressing. Bondo piace ma costa 20 milioni”

28 gennaio 2025 08:31

Corriere dello Sport: “Palladino insiste vuole Bondo. Il Monza chiede poco più di 10 milioni”

28 gennaio 2025 08:29

Pedullà: "Bondo priorità per Palladino, la Fiorentina farà un'offerta a titolo definitivo"

27 gennaio 2025 23:40

Corriere dello Sport: “Frendrup il sogno proibito. Bondo e Ndour restano piste vive. Richardson verso l’addio”

22 gennaio 2025 08:50

Corriere dello Sport: "Stallo col Monza per Marì-Bondo. La Fiorentina pensa a Cristante"

18 gennaio 2025 10:12

Corriere dello Sport: “Si complica la ricerca di un mediano. Frendrup costa troppo, per Bondo forte concorrenza”

17 gennaio 2025 08:37

Corriere dello Sport: “Frendrup? Idea comprarlo ora e prelevarlo a giugno. Bondo? Costa 15 milioni”

15 gennaio 2025 08:57

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo, servono 15 milioni. Torna di moda Djuric come vice Kean”

13 gennaio 2025 08:30

TMW: "Lunedì l'occasione per parlare con il Monza di Pablo Marì, chissà che non si parli anche di Bondo"

12 gennaio 2025 12:56

Corriere dello Sport: “Piace Bondo alla Fiorentina, lui vuole andarsene dal Monza se non ora a giugno”

12 gennaio 2025 09:58

Nazione: “Pablo Marì? La smentita di Ferrari sa di pretattica. Rispunta l’idea Bondo”

11 gennaio 2025 09:44

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo ma servono 15 milioni, può spingere per lasciare Monza”

11 gennaio 2025 09:15

Corriere dello Sport, anche Bondo nel mirino della Fiorentina: costa 10 milioni. Concorrenza di Milan e Genoa

09 gennaio 2025 14:20

Corriere dello Sport: “Dopo Kean, Thorstvedt e Vranckx. Se non arrivano, Bondo l’alternativa”

10 luglio 2024 08:34

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo, con il Monza si potrebbe chiudere per 7 milioni più bonus”

18 giugno 2024 08:58

Cm.com: "Palladino vuole Bondo, il Monza lo valuta 10 milioni di euro. Si allontana Ezequiel Fernandez"

09 giugno 2024 18:00

TMW scrive: "Palladino ha chiesto alla Fiorentina di prendere Bondo dal Monza. Costa 10 milioni"

06 giugno 2024 09:27

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