Pedullà: "Bondo priorità per Palladino, la Fiorentina farà un'offerta a titolo definitivo"

Secondo Alfredo Pedullà sul mercato c'è un nome davanti a tutti per il centrocampo della Fiorentina, Warren Bondo del Monza

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante il consueto appuntamento con il calciomeracato su Sportitalia, la Fiorentina ha individuato in Warren Bondo, giovane centrocampista del Monza, il rinforzo ideale per il mercato di gennaio. Il giocatore francese classe 2003 è diventato la priorità assoluta per i viola, che sono pronti a presentare un'offerta a titolo definitivo per assicurarsi il suo talento.

La dirigenza gigliata punta su Bondo per dare maggiore dinamismo e freschezza al centrocampo, investendo su un profilo giovane ma già promettente. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi concreti sulla trattativa.

Dalla Grecia scrivono: “La Fiorentina fa sul serio per Tzimas, offerti al Paok 25 milioni”

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