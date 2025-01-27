Dalla Grecia scrivono: "La Fiorentina fa sul serio per Tzimas, offerti al Paok 25 milioni"

L'attaccante greco classe 2006 in prestito al Noriberga sta stupendo in Bundesliga2. Forte concorrenza di Premier League e Bundesliga

Una vera e propria svolta nel futuro di Stefanos Tzimas, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Sembrava quasi certo che il giovane attaccante greco, destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo decennio, avrebbe trovato una nuova destinazione tra Premier League e Bundesliga. Squadre di primo piano come Liverpool, Chelsea, Brighton, Arsenal, ma anche club tedeschi del calibro di Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte e persino Bayern Monaco erano pronte a contenderselo.

Eppure, la grande sorpresa arriva dall’Italia: la Fiorentina ha deciso di entrare con decisione nella corsa per assicurarsi Tzimas. Secondo le indiscrezioni, il club viola sembra disposto a mettere sul piatto un’offerta superiore ai 25 milioni di euro per convincere il PAOK Salonicco, il Norimberga (coinvolto nei diritti sul giocatore) e lo stesso Tzimas a scegliere Firenze come sua prossima destinazione.

Se l’operazione dovesse andare in porto, la Fiorentina si assicurerebbe un attaccante di grandissime prospettive, un investimento mirato a rafforzare non solo il presente ma anche il futuro della squadra. Tzimas è visto come un talento puro, capace di fare la differenza e di guidare l’attacco viola negli anni a venire.

In questa stagione il classe 2006 nelle file del Norimberga in seconda divisione tedesca ha messo a referto 10 gol e 2 assist in 16 presenze.

Lo riporta www.sportime.gr

Sky Sport sicura: “Niente Napoli per Pongracic, la Fiorentina lo ha tolto dal mercato”

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