Sky Sport sicura: "Niente Napoli per Pongracic, la Fiorentina lo ha tolto dal mercato"

Secondo la redazione mercato di Sky Sport il croato non sarebbe più nella lista dei cedibili. Decisiva la prestazione con la Lazio

Marin Pongracic non è più sul mercato. A darne notizia è Sky Sport, che sottolinea come la decisione della Fiorentina sia arrivata dopo la convincente prestazione del difensore croato nella sfida di ieri sera contro la Lazio, giocata allo Stadio Olimpico. La società viola, ben impressionata dal rendimento di Pongracic, ha deciso di bloccare qualsiasi trattativa, compresa quella con il Napoli, che sembrava tra le piste più concrete.

Il club gigliato, infatti, continua a riporre grande fiducia nell'ex Lecce e non intende cedere il giocatore in questa finestra di mercato invernale. La scelta riflette la volontà della Fiorentina di puntare su Pongracic come parte integrante del progetto, contando sul suo contributo per affrontare al meglio le sfide della stagione.

Amoruso: “La Fiorentina ha smesso di giocare nel secondo tempo. Pablo Mari non è meglio dei difensori viola”

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