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Amoruso: "La Fiorentina ha smesso di giocare nel secondo tempo. Pablo Mari non è meglio dei difensori viola"

Lorenzo Amoruso ha analizzato la situazione in casa Fiorentina il giorno dopo la grande vittoria contro la Lazio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2025 20:32
Amoruso: "La Fiorentina ha smesso di giocare nel secondo tempo. Pablo Mari non è meglio dei difensori viola" -
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Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato il giorno dopo la vittoria della squadra viola sul campo della Lazio, queste le sue parole a Radio Bruno:

È evidente che sia necessario capire le ragioni per cui la Fiorentina ha smesso di giocare nel secondo tempo, una situazione che si ripete e desta preoccupazione. La Lazio aveva giocato anche durante la settimana, mentre i viola no, eppure c'è stato un evidente calo fisico. Bisogna analizzare il motivo e lavorare su questo aspetto. Anche De Gea non mi ha convinto in alcune occasioni, nonostante abbia effettuato una splendida parata su Marusic. In ogni caso, godiamoci questa vittoria e il grande primo tempo dei viola. La difesa si è dimostrata solida, e anche Beltran e Folorunsho hanno dato un buon contributo sugli esterni.

Mi chiedo se Pablo Mari sia davvero superiore ai difensori già presenti nella rosa della Fiorentina. A mio avviso, la risposta è negativa. Inoltre, se i viola intendono acquistarlo per adottare una difesa a tre, non credo che sia particolarmente abile nell'impostare il gioco dalle retrovie. Personalmente punterei su un centrocampista, in particolare su Bondo del Monza, che si distingue per corsa, dinamismo e capacità di inserimento.

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