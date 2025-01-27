Amoruso: "La Fiorentina ha smesso di giocare nel secondo tempo. Pablo Mari non è meglio dei difensori viola"

Lorenzo Amoruso ha analizzato la situazione in casa Fiorentina il giorno dopo la grande vittoria contro la Lazio

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato il giorno dopo la vittoria della squadra viola sul campo della Lazio, queste le sue parole a Radio Bruno:

È evidente che sia necessario capire le ragioni per cui la Fiorentina ha smesso di giocare nel secondo tempo, una situazione che si ripete e desta preoccupazione. La Lazio aveva giocato anche durante la settimana, mentre i viola no, eppure c'è stato un evidente calo fisico. Bisogna analizzare il motivo e lavorare su questo aspetto. Anche De Gea non mi ha convinto in alcune occasioni, nonostante abbia effettuato una splendida parata su Marusic. In ogni caso, godiamoci questa vittoria e il grande primo tempo dei viola. La difesa si è dimostrata solida, e anche Beltran e Folorunsho hanno dato un buon contributo sugli esterni.

Mi chiedo se Pablo Mari sia davvero superiore ai difensori già presenti nella rosa della Fiorentina. A mio avviso, la risposta è negativa. Inoltre, se i viola intendono acquistarlo per adottare una difesa a tre, non credo che sia particolarmente abile nell'impostare il gioco dalle retrovie. Personalmente punterei su un centrocampista, in particolare su Bondo del Monza, che si distingue per corsa, dinamismo e capacità di inserimento.

LE PAROLE DI CARESSA SULLA FIORENTINA

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