Caressa: "Palladino si era intestardito, ora ha finalmente capito. Scioccati dopo la perdita di Bove"

Fabio Caressa ha parlato della Fiorentina il giorno dopo la vittoria della squadra viola contro la Lazio all'Olimpico

Fabio Caressa, telecronista ed opinionista di Sky Sport, ha parlato della Fiorentina il giorno dopo la vittoria contro la Lazio, queste le sue parole:

"Non c'è un giocatore specifico della Fiorentina che voglio premiare ma premio tutta la Fiorentina di ieri sera, tutta la squadra, credo che si sia compattata come prima, dopo l'addio di Bove ha perso delle certezze ed è rimasta scioccata secondo me, si è intestardito Palladino a fare sempre le stesse cose. Ieri ha cambiato il modulo e si sono visti i risultati, ha resistito alla Lazio quando ce ne è stato bisogno, ha combattuto una battaglia pugnace, ha attaccato quando c'era da attaccare con Kean che proteggeva il pallone. La squadra top 11 del momento è la Fiorentina"

LE IMMAGINI EMOZIONANTI DI BOVE

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