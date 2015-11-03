Notizie Norimberga Fiorentina

TMW: "Tzimas, rifiutate le offerte di Fiorentina e Aston Villa. Brighton probabile destinazione in estate"
01 febbraio 2025 17:18
Dalla Grecia: "PAOK dice no alla Fiorentina per Tzimas. L'attaccante valuterà proposte in estate"
29 gennaio 2025 16:58
Il retroscena di La Nazione: “Fiorentina su Tzimas da due anni, valeva 1 milione di euro adesso 20”
29 gennaio 2025 08:35
Nazione: “Pradè vuole Tzimas subito, la Fiorentina ha pronti 25 milioni e un contratto fino al 2030”
29 gennaio 2025 08:29
Tmw scrive: "La Fiorentina con Tzimas gioca d'anticipo, la clausola di Kean non lascia tranquilli"
28 gennaio 2025 22:11
TMW rivela: "La Fiorentina ha già l'accordo con Tzimas fino al 2030, offerta da 22 milioni di euro"
28 gennaio 2025 13:58
Dalla Grecia scrivono: "La Fiorentina fa sul serio per Tzimas, offerti al Paok 25 milioni"
27 gennaio 2025 22:49
VIDEO: Festa promozione a Norimberga con l'inno della Juve. "Colpa" di un difensore
09 maggio 2018 14:53
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