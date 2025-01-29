Dalla Grecia: "PAOK dice no alla Fiorentina per Tzimas. L'attaccante valuterà proposte in estate"

La Fiorentina tenta l'assalto a Tzimas, ma il PAOK rifiuta l'offerta: il greco valuterà le proposte nella sessione di mercato estiva

Stefanos Tzimas, attaccante del PAOK attualmente in prestito al Norimberga, è uno dei giocatori più seguiti dalla Fiorentina in questa finestra di mercato. Il club viola aveva pensato a lui come vice-Kean, ma secondo quanto riportato da Sportime.gr, l'offerta presentata dalla Fiorentina per il giovane attaccante greco classe 2006 è stata respinta dal PAOK, che detiene il suo cartellino. Tzimas, intanto, preferisce rimandare ogni discorso a quest'estate, sperando in un'offerta più allettante da parte di club della Premier League o della Bundesliga.

Pedullà: “Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi”

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