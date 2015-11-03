Notizie Paok Fiorentina

Dalla Grecia: Fiorentina su Konstantelias del PAOK. Il calciatore vuole lasciare il club a giugno
01 aprile 2025 15:40
Dalla Grecia: "PAOK dice no alla Fiorentina per Tzimas. L'attaccante valuterà proposte in estate"
29 gennaio 2025 16:58
Dalla Grecia: il PAOK ha rifiutato l'offerta della Fiorentina per Tzimas. La dirigenza viola non si arrende
29 gennaio 2025 15:17
Nazione: “Pradè vuole Tzimas subito, la Fiorentina ha pronti 25 milioni e un contratto fino al 2030”
29 gennaio 2025 08:29
Tmw scrive: "La Fiorentina con Tzimas gioca d'anticipo, la clausola di Kean non lascia tranquilli"
28 gennaio 2025 22:11
TMW rivela: "La Fiorentina ha già l'accordo con Tzimas fino al 2030, offerta da 22 milioni di euro"
28 gennaio 2025 13:58
TMW, Fiorentina interessata a Tzimas del Paok: per l'attaccante classe 2006 richiesta di 8 milioni
02 agosto 2023 18:51
Osservatori della Fiorentina ieri in Grecia per osservare Koulierakis, difensore centrale classe 2003
20 marzo 2023 12:12
Ds Paok Salonicco: "Seguo tanti allenatori in Italia, mi piace molto Aquilani della Fiorentina"
20 gennaio 2023 18:45
L'ex Fiorentina Benalouane senza freni: "Vincere nuovamente contro il PAOK è meglio che fare sesso"
12 maggio 2022 13:24
La Fiorentina su due talenti ellenici: Tsimikas dell'Olympiakos e Giannoulis del Paok
30 novembre 2019 18:47
Il Paok Salonnico ha fatto un sondaggio per il brasiliano Gilberto di propietà della Fiorentina
05 maggio 2019 20:55
Fiorentina-Paok 1-2 al 45': la viola sbanda, ma si riprende
24 novembre 2016 19:44
FORMAZIONE UFF: LEZZERINI IN PORTA, FUORI BORJA E ILICIC. GIOCA BABACAR
24 novembre 2016 17:52
Invasione ellenica a Firenze. 1200 greci attesi al Franchi, 200 di vicinanza anarchica..
24 novembre 2016 11:38
Convocati per il Paok: Tomovic out, Sousa verso i tre difensori
23 novembre 2016 14:03
In Grecia scrivono "Mafia" contro la Fiorentina. Volevano un rigore che però non c'è nemmeno alla moviola...
16 settembre 2016 12:35
Intensità, dominio e vittoria. Così Sousa vuole battere il Paok, in conferenza....
15 settembre 2016 10:57
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