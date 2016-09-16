In Grecia scrivono "Mafia" contro la Fiorentina. Volevano un rigore che però non c'è nemmeno alla moviola...

Ci vanno giù durissimo in Grecia, il pareggio non è andato proprio giù ai padroni di casa

Ci va giù pesantissimo il quotidiano greco Arena che oggi titola addirittura "MAFIA" in chiaro riferimento alla squadra viola dopo Paok - Fiorentina e dopo il rigore non concesso per fallo di mano di Gonzalo Rodriguez nei minuti di recupero. Fallo di mano che peraltro, come evidenziato da tutte le moviole sia durante che dopo la gara ha evidenziato come questo fallo non ci fosse e che non si sarebbe assolutamente trattato di calcio di rigore in favore ai greci. Insomma in Grecia questo pareggio contro la Fiorentina non l'hanno preso benissimo, forse dovrebbero pensare più al fatto che hanno tirato in porta una volta in 99 minuti che a fantasiosi episodi di calcio di rigore...