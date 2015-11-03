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Notizie Grecia Fiorentina

Fiorentina senti dalla Grecia: “Franco Baldini, ex Roma, spinge per portare Pradè al Panathinaikos”

19 ottobre 2025 10:58

La Fiorentina cambia rispetto a Praga, partenza lunedì e rifinitura ad Atene. Nel 2023 si fece a Firenze

25 maggio 2024 21:31

Finale ad Atene ma rischio sicurezza. Domani riunione UEFA in Grecia: focus sull’ordine pubblico 

12 maggio 2024 09:25

Dalla Grecia rumors clamorosi: la finale di Conference potrebbe essere spostata a Budapest!

11 maggio 2024 00:02

Aggredito arbitro Massa: "Mi hanno colpito nei genitali". Invasione di campo e tifosi nel tunnel infuriati

24 aprile 2023 20:40

Compra casa a Firenze quando era nella Fiorentina, se ne dimentica. Adesso riscuote 100 mila euro

09 novembre 2022 11:26

Barone svela: "Vogliamo portare la Fiorentina in Grecia durante la sosta Mondiale"

02 agosto 2022 19:19

Dalla Grecia, la Fiorentina ha messo gli occhi su Bakasetas, ha clausola di rescissione di 12 milioni

05 maggio 2022 17:50

Dalla Grecia, la Fiorentina ha offerto 15 milioni per Camara dell'Olympiacos

16 settembre 2020 23:12

Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi e conquista il posto da titolare negli 11 di Italia-Grecia

12 ottobre 2019 20:57

Sky Sport, il difensore Antzoulas ex Fiorentina primavera è a un passo dalla Sampdoria

28 agosto 2019 08:51

Convocati Italia, Chiesa e Biraghi ok. Il tecnico Mancini chiama 33 calciatori. La lista

27 maggio 2019 22:39

Husillos: "Io ho portato Milic in Grecia, ma ora sono sorpreso del suo passaggio al Napoli"

22 febbraio 2018 13:57

In Grecia scrivono "Mafia" contro la Fiorentina. Volevano un rigore che però non c'è nemmeno alla moviola...

16 settembre 2016 12:35

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