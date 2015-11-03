Notizie Grecia Fiorentina

Fiorentina senti dalla Grecia: “Franco Baldini, ex Roma, spinge per portare Pradè al Panathinaikos”
19 ottobre 2025 10:58
La Fiorentina cambia rispetto a Praga, partenza lunedì e rifinitura ad Atene. Nel 2023 si fece a Firenze
25 maggio 2024 21:31
Finale ad Atene ma rischio sicurezza. Domani riunione UEFA in Grecia: focus sull’ordine pubblico
12 maggio 2024 09:25
Dalla Grecia rumors clamorosi: la finale di Conference potrebbe essere spostata a Budapest!
11 maggio 2024 00:02
Aggredito arbitro Massa: "Mi hanno colpito nei genitali". Invasione di campo e tifosi nel tunnel infuriati
24 aprile 2023 20:40
Compra casa a Firenze quando era nella Fiorentina, se ne dimentica. Adesso riscuote 100 mila euro
09 novembre 2022 11:26
Barone svela: "Vogliamo portare la Fiorentina in Grecia durante la sosta Mondiale"
02 agosto 2022 19:19
Dalla Grecia, la Fiorentina ha messo gli occhi su Bakasetas, ha clausola di rescissione di 12 milioni
05 maggio 2022 17:50
Dalla Grecia, la Fiorentina ha offerto 15 milioni per Camara dell'Olympiacos
16 settembre 2020 23:12
Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi e conquista il posto da titolare negli 11 di Italia-Grecia
12 ottobre 2019 20:57
Sky Sport, il difensore Antzoulas ex Fiorentina primavera è a un passo dalla Sampdoria
28 agosto 2019 08:51
Convocati Italia, Chiesa e Biraghi ok. Il tecnico Mancini chiama 33 calciatori. La lista
27 maggio 2019 22:39
Husillos: "Io ho portato Milic in Grecia, ma ora sono sorpreso del suo passaggio al Napoli"
22 febbraio 2018 13:57
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