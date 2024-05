La Fiorentina cambia rispetto a Praga, partenza lunedì e rifinitura ad Atene. Nel 2023 si fece a Firenze

Sarà per scaramanzia o magari sarà per una questione temporale differente rispetto allo scorso anno dove la Fiorentina giocò di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo (rispetto al giovedì di questa stagione) ma tant’è che la prima differenza tra lo scorso anno e quest’anno c’è: la Fiorentina partirà lunedì per Atene e farà la rifinitura in Grecia sul campo della finale mentre lo scorso anno Nico Gonzalez e compagni partirono solo il giorno prima per Praga svolgendo la rifinitura il giorno prima della finale sul campo dei campini a Firenze. Rispetto alla gara contro il West Ham di Conference dello scorso anno è un cambiamento non banale nel programma viola, che sia il presagio anche di un cambio di risultato…

COMMISSO AD ATENE CON LA SQUADRA