Commisso sarà regolarmente presente ad Atene per la finale di Conference. Poi tornerà a Firenze

La Fiorentina si prepara alla finale di Conference League, 4 giorni al palco più importante della stagione. Secondo quanto riporta Radio Bruno, il presidente Commisso sarà ad Atene per sostenere i viola in quest’ultima tappa della competizione europea, dopo aver raggiunto gli Stati Uniti a causa di impegni di lavoro. Il patron viola partirà lunedì per raggiungere la città greca per stare vicino alla squadra e, sia in caso di vittoria che di sconfitta, farà ritorno a Firenze il giorno dopo.

