Notizie Olympiakos Fiorentina Fiorentina

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Chiquinho: "Cercheremo di ripetere la partita contro l'Aston Villa. Soffrire insieme per battere la Fiorentina"

28 maggio 2024 18:22

Tzolakis: "Fiorentina avvantaggiata, ha già giocato una finale. Noi abbiamo giocato un paio di partite qui"

28 maggio 2024 18:06

Biraghi: "Voglia di rivalsa per la finale, arriviamo con più esperienza. A Firenze la Fiorentina è religione"

27 maggio 2024 17:28

El Kaabi: "Siamo in finale e a un passo dalla gioia più grande. Spero che il sogno si realizzi il 29 maggio"

27 maggio 2024 14:48

Mendilibar: "Sappiamo che sarà molto dura contro la Fiorentina, ma in finale non si sa mai"

27 maggio 2024 14:34

Commisso sarà regolarmente presente ad Atene per la finale di Conference. Poi tornerà a Firenze

25 maggio 2024 14:31

Nevio lo stirato: "Per me vince la Fiorentina", Cruciani risponde: "Ho giocato 150€ sull'Olympiakos"

25 maggio 2024 13:35

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