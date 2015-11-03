Notizie Olympiakos Fiorentina Fiorentina

Chiquinho: "Cercheremo di ripetere la partita contro l'Aston Villa. Soffrire insieme per battere la Fiorentina"
28 maggio 2024 18:22
Tzolakis: "Fiorentina avvantaggiata, ha già giocato una finale. Noi abbiamo giocato un paio di partite qui"
28 maggio 2024 18:06
Biraghi: "Voglia di rivalsa per la finale, arriviamo con più esperienza. A Firenze la Fiorentina è religione"
27 maggio 2024 17:28
El Kaabi: "Siamo in finale e a un passo dalla gioia più grande. Spero che il sogno si realizzi il 29 maggio"
27 maggio 2024 14:48
Mendilibar: "Sappiamo che sarà molto dura contro la Fiorentina, ma in finale non si sa mai"
27 maggio 2024 14:34
Commisso sarà regolarmente presente ad Atene per la finale di Conference. Poi tornerà a Firenze
25 maggio 2024 14:31
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