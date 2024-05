Biraghi: “Voglia di rivalsa per la finale, arriviamo con più esperienza. A Firenze la Fiorentina è religione”

Il capitano e terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, è stato intervistato da Reuters, dove ha parlato della finale di Conference League che si giocherà mercoledì 29 maggio. In quest’ultima fase del torneo europeo, i viola affronteranno l’Olympiakos di Mendilibar. Le sue parole:

“Non direi pressione, ma sicuramente c’è ancora più voglia di rivalsa, arrivare in finale è sicuramente bellissimo ma perdere fa molto, molto male. Abbiamo sicuramente più esperienza, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e cosa non dovremmo rifare, giocare una finale ci ha sempre insegnato qualcosa, sia in positivo che in negativo”.

Ha poi aggiunto sul direttore generale Joe Barone: “Per noi è stato un punto di riferimento, una figura centrale. Insieme al nostro proprietario, Rocco Commisso, hanno fatto cose incredibili per far crescere il club. Con Joe abbiamo avuto un rapporto speciale, intenso. Ci dicevamo le cose con franchezza, ma sempre per il bene della Fiorentina. Era come un padre per tutti noi, ci ha sempre difeso e non ci ha mai lasciato mancare nulla. Ora dobbiamo fare qualcosa per lui”.

“Sappiamo cosa significherebbe per i nostri tifosi e per la città di Firenze. Sono più di 20 anni che la Fiorentina non vince un trofeo e sappiamo che la città impazzirebbe di gioia perché qui la Fiorentina è una religione, quindi daremo davvero il massimo per dare grandi soddisfazioni a tutta Firenze”.

