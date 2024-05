Fiorentina in partenza da Firenze alla volta di Atene. Castrovilli assente, c’è anche Sottil

Fiorentina è in partenza dall’aeroporto di Firenze-Peretola per la finale di Conference League, la quale si giocherà mercoledì 29 maggio ad Atene. Tutti presenti tranne Gaetano Castrovilli, escluso dalla lista UEFA. C’è anche Riccardo Sottil, reduce dall’infortunio alla spalla che lo ha costretto a fermarsi in questo finale di stagione. L’esterno viola starà vicino alla squadra. La Fiorentina, caricata dai suoi tifosi, si prepara per l’atto finale.

