Tzolakis: “Fiorentina avvantaggiata, ha già giocato una finale. Noi abbiamo giocato un paio di partite qui”

Il portiere dell’Olympiakos, Konstantinos Tzolakis, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League. Le parole dell’estremo difensore greco:

“In qualsiasi finale è più importante la preparazione mentale rispetto a quella fisica, vincerà chi si preparerà meglio mentalmente. L’unico vantaggio che abbiamo è aver già giocato un paio di partite in questo stadio, ma niente di più. Avremo il nostro pubblico a sostenerci, sono tanti a darci la spinta, ma la partita si gioca sul rettangolo verde. Se si vuole raggiungere la finale si deve battere le squadre forti, se vuoi vincere il trofeo devi lottare ogni turno. Abbiamo meritato la finale, giocando molto bene nei turni precedenti. Rimane solo una bella prestazione da fare domani. Se ci siamo preparati per eventuali rigori? Potrebbero esserci, dobbiamo prepararci a questa evenienza. Abbiamo analizzato la Fiorentina come collettivo e siamo pronti per gli eventuali rigori. Credo la Fiorentina sia avvantaggiata avendo già disputato la finale dello scorso anno, ma i vantaggi non esistono più quando l’arbitro fischia”.

BONAVENTURA: “IL MISTER CI DIRÀ DOMANI LA FORMAZIONE. QUESTA È FIORENTINA PIÙ FORTE IN CUI HO GIOCATO”