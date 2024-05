Bonaventura: “Il mister ci dirà domani la formazione. Questa è Fiorentina più forte in cui ho giocato”

Giacomo Bonaventura ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale contro l’Olympiakos, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Non ho ancora fatto gol in Conference, speriamo di farlo domani, domani è importante il risultato della squadra. Vincere un trofeo a Firenze è ancora più bello, l’ultima coppa è stata vinta vent’anni fa, si senta la voglia dei tifosi di vincere. Ho trovato una passione e un attaccamento importante, lo avevo notato anche da avversario. Quest’anno ci siamo andati vicini, domani cercheremo di vincere.

Sto bene, mi sento bene, non sappiamo ancora chi va in campo, il mister ci dice la formazione sempre il giorno della partita, domani sapremo la strategia e andremo nel dettaglio ma i nostri principi sono sempre gli stessi.

Per quanto la riguarda la mancata convocazione, fa parte della mia carriera da calciatore avere gioie e dolori. Domani non dobbiamo sbagliare, abbiamo imparato dalle stagioni scorse e dalle finali che abbiamo giocato. Quando sono venuto qua ho testato la voglia di fare del presidente e di Joe che avevano in testa la crescita che poi c’è stata. Il nostro percorso è stato buono perchè abbiamo giocato con la consapevolezza di fare bene, questa è la Fiorentina più forte in cui ho giocato.”

