Arthur: “I rigori li batte chi sta bene in campo, una finale è una partita diversa dobbiamo essere svegli”

Il centrocampista della Fiorentina Arthur ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Conference, queste le parole: “Sto molto bene a fine stagione, spero che domani posso fare goal come oggi, sappiamo che domani è una partita importante e difficile, non so se faccio goal l’importante è vincere. In una finale cambia tutto, si lavora tutta la stagione per questi momenti, è una partita secca con un altro atteggiamento e un altra atmosfera, dobbiamo essere svegli. Siamo tutti rigoristi non c’è uno che deve battere per forza, quello che si trova meglio in campo può tirare, però deve allenarsi ogni giorno per essere pronto a calciare. Domani arrivano tanti tifosi nostri e la nostra famiglia quindi ci aspettiamo una bella atmosfera”

ITALIANO PROVA BARAK SULLA TREQUARTI