Italiano prova Barak trequartista nella rifinitura ad Atene. Ci sono anche Kouamè, Belotti e Nico Gonzalez

Dallo stadio Aek Arena di Atene dove si sta svolgendo la rifinitura della Fiorentina in vista della Finale di domani contro l’Olympiakos arriva quella che potrebbe essere un importante novità di formazione in vista di domani, Italiano infatti avrebbe provato negli uomini offensivi Antonin Barak e non Beltran dietro il gallo Belotti. Dunque a sorpresa si alzano le possibilità di vedere Antonin Barak tra i titolari nella Finale di Conference League, mossa a sorpresa considerando fin qui in stagione Lucas Beltran è sempre stato titolare nelle partite importanti.

