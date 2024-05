Gazzetta: “Fiorentina su Brescianini, servono almeno 15 milioni. Su di lui anche Napoli e Bologna”

Con la conclusione del campionato di Serie A, inizia la ricerca dei “gioielli” delle tre squadre retrocesse: Salernitana, Sassuolo e Frosinone. Dopo aver superato la delusione per la dolorosa retrocessione, in casa ciociara sarà il momento di prendere decisioni e ricostruire, considerando che gran parte della squadra è composta da giocatori in prestito.

Il gioiello della squadra è il centrocampista Marco Brescianini, acquistato a titolo definitivo la scorsa estate, con il Milan che detiene il 50% della cifra della futura rivendita. Brescianini è nel mirino del Napoli, ma è anche sul radar della Fiorentina e del Bologna. Il Frosinone lo valuta 15 milioni dopo un campionato con 36 presenze e 4 reti, in cui ha giocato anche come falso nueve. La retrocessione complicherà i piani e ridurrà il prezzo, come riportato da gazzetta.it.

