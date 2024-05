Nevio lo stirato: “Per me vince la Fiorentina”, Cruciani risponde: “Ho giocato 150€ sull’Olympiakos”

Botta e risposta tra Nevio Ciriello (Nevio lo stirato) e Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico, giornalista e opinionista tv, per la finale di Conference League tra Olympiakos e Fiorentina che si giocherà mercoledì 29 maggio ad Atene.

Nevio lo stirato ha affermato sui social: “Fiorentina – Olympiakos per me è 1“, mentre Cruciani ha detto la sua: “Io ho giocato 150€ sull’Olympiakos“. Solo a quel punto Nevio ha voluto confermare la sua scelta iniziale affermando: “E allora io ne gioco 200€ sulla Fiorentina!“. Staremo a vedere chi avrà ragione. Intanto noi tifosi viola tifiamo per Nevio Ciriello in questo “speciale scontro”.