Chiquinho: “Cercheremo di ripetere la partita contro l’Aston Villa. Soffrire insieme per battere la Fiorentina”

Il centrocampista dell’Olympiakos, Chiquinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League. Le parole del portoghese:

“Noi cercheremo di fare la partita sin dal primo minuto, abbiamo le nostre idee. Come abbiamo giocato con l’Aston Villa, cercheremo di ripetere l’energia e la positività. Sappiamo che domani sera sarà diversa, contro una squadra forte, ma come dicevamo poc’anzi useremo la nostra mentalità per vincere. Se conta di più l’energia fisica o quella mentale? Per me sono entrambe importanti, ma domani sera sarà più importante l’aspetto mentale. La partita sarà tosta e difficile, ma soffrendo tutti quanti insieme penso che ce la faremo. Giochiamo ad Atene ed è positivo, ma anche la Fiorentina si è preparata. Per loro è lo stesso, per noi avere i tifosi qui è positivo. Da quando è arrivato Mendilibar con la sua idea di calcio siamo cresciuti molto come squadra. Siamo più maturi, ci conosciamo meglio”.

TZOLAKIS: “FIORENTINA AVVANTAGGIATA, HA GIÀ GIOCATO UNA FINALE. NOI ABBIAMO GIOCATO UN PAIO DI PARTITE QUI”