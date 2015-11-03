Notizie Praga Fiorentina

La Fiorentina cambia rispetto a Praga, partenza lunedì e rifinitura ad Atene. Nel 2023 si fece a Firenze
25 maggio 2024 21:31
Quell’imbucata centrale ricorda Praga: è ancora un problema irrisolto per la Fiorentina
26 aprile 2024 08:51
La Fiorentina torna a Firenze, facce devastate e sguardi persi. Squadra con il morale sotto i tacchi
08 giugno 2023 05:29
Da Praga, ecco la fan zone dedicata ai tifosi della Fiorentina. Qui il maxischermo dove vedranno la gara
07 giugno 2023 16:03
Da Praga spunta la matrioska della Fiorentina, dentro Biraghi c'è Milenkovic, poi Cabral, Nico e Jovic
07 giugno 2023 13:27
Da Praga, i tifosi del West Ham vedono i tifosi della Fiorentina in piazza e cantano cosi davanti a loro
07 giugno 2023 12:51
Da Praga, ci sono solo tifosi del West Ham a fare la fila per farsi la foto con la Coppa della Conference
07 giugno 2023 11:41
Tanti gli inglesi a Praga? "Sì vero ma noi siamo Firenze", l'orgoglio dei tifosi gigliati
07 giugno 2023 08:39
Oltre 9mila i tifosi della Fiorentina a Praga. Al Franchi in 30mila
06 giugno 2023 09:22
Ci saranno 20 mila tifosi del West Ham a Praga, ben 14 mila saranno senza biglietto per lo stadio
05 giugno 2023 20:02
Saranno 9 mila i tifosi della Fiorentina a Praga. 6 mila allo stadio, 3 mila al maxischermo nella fan zone
05 giugno 2023 10:41
Coufal: "Io e Soucek sognavamo di portare West Ham in finale a Praga. Speriamo finisca come vogliamo"
04 giugno 2023 18:58
Una perla l’ultimo regalo di Ricky Saponara: regalerà alla Fiorentina l’ottavo posto?
03 giugno 2023 09:43
Praga vicina al sold out, può arrivare nel pomeriggio. Franchi aperto? Si lavora
01 giugno 2023 09:29
La Curva Fiesole si sposta a Praga. Fuori dallo stadio un’area parcheggio, una Fan Zone e maxischermo
31 maggio 2023 08:40
West Ham si allena in Portogallo per preparare finale con la Fiorentina. Ritiro al caldo prima di Praga
30 maggio 2023 18:52
La Curva Fiesole: "Tutti a Praga, anche chi non ha il biglietto. Coloriamo di viola la città ugualmente"
30 maggio 2023 14:49
Da 100 euro a 600 euro, i costi dei voli per Praga sono saliti alle stelle per speculare sulla Fiorentina
20 maggio 2023 13:25
Partita la caccia al biglietto per la finale di Praga: i posti per i viola all’Eden Stadium sono 6mila
20 maggio 2023 09:14
Bocci: "Comunque vada stagione da ricordare: obiettivo vincere almeno una finale. Elettrizzato per Praga"
19 maggio 2023 18:33
Nazione: “Italiano da 8. Non granché la mossa di Brekalo ma nel secondo tempo l’ha corretta”
19 maggio 2023 09:31
Il sogno della Fiorentina continua, i viola volano a Praga: ora è nella storia
19 maggio 2023 09:22
Ex viola, Repka condannato a due anni di carcere per frode. I dettagli
01 maggio 2019 00:14
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