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Notizie Praga Fiorentina

La Fiorentina cambia rispetto a Praga, partenza lunedì e rifinitura ad Atene. Nel 2023 si fece a Firenze

25 maggio 2024 21:31

Quell’imbucata centrale ricorda Praga: è ancora un problema irrisolto per la Fiorentina 

26 aprile 2024 08:51

La Fiorentina torna a Firenze, facce devastate e sguardi persi. Squadra con il morale sotto i tacchi

08 giugno 2023 05:29

Da Praga, ecco la fan zone dedicata ai tifosi della Fiorentina. Qui il maxischermo dove vedranno la gara

07 giugno 2023 16:03

Da Praga spunta la matrioska della Fiorentina, dentro Biraghi c'è Milenkovic, poi Cabral, Nico e Jovic

07 giugno 2023 13:27

Da Praga, i tifosi del West Ham vedono i tifosi della Fiorentina in piazza e cantano cosi davanti a loro

07 giugno 2023 12:51

Da Praga, ci sono solo tifosi del West Ham a fare la fila per farsi la foto con la Coppa della Conference

07 giugno 2023 11:41

Tanti gli inglesi a Praga? "Sì vero ma noi siamo Firenze", l'orgoglio dei tifosi gigliati

07 giugno 2023 08:39

Oltre 9mila i tifosi della Fiorentina a Praga. Al Franchi in 30mila

06 giugno 2023 09:22

Ci saranno 20 mila tifosi del West Ham a Praga, ben 14 mila saranno senza biglietto per lo stadio

05 giugno 2023 20:02

Saranno 9 mila i tifosi della Fiorentina a Praga. 6 mila allo stadio, 3 mila al maxischermo nella fan zone

05 giugno 2023 10:41

Coufal: "Io e Soucek sognavamo di portare West Ham in finale a Praga. Speriamo finisca come vogliamo"

04 giugno 2023 18:58

Una perla l’ultimo regalo di Ricky Saponara: regalerà alla Fiorentina l’ottavo posto?

03 giugno 2023 09:43

Praga vicina al sold out, può arrivare nel pomeriggio. Franchi aperto? Si lavora 

01 giugno 2023 09:29

La Curva Fiesole si sposta a Praga. Fuori dallo stadio un’area parcheggio, una Fan Zone e maxischermo 

31 maggio 2023 08:40

West Ham si allena in Portogallo per preparare finale con la Fiorentina. Ritiro al caldo prima di Praga

30 maggio 2023 18:52

La Curva Fiesole: "Tutti a Praga, anche chi non ha il biglietto. Coloriamo di viola la città ugualmente"

30 maggio 2023 14:49

Da 100 euro a 600 euro, i costi dei voli per Praga sono saliti alle stelle per speculare sulla Fiorentina

20 maggio 2023 13:25

Partita la caccia al biglietto per la finale di Praga: i posti per i viola all’Eden Stadium sono 6mila

20 maggio 2023 09:14

Bocci: "Comunque vada stagione da ricordare: obiettivo vincere almeno una finale. Elettrizzato per Praga"

19 maggio 2023 18:33

Nazione: “Italiano da 8. Non granché la mossa di Brekalo ma nel secondo tempo l’ha corretta”

19 maggio 2023 09:31

Il sogno della Fiorentina continua, i viola volano a Praga: ora è nella storia 

19 maggio 2023 09:22

Ex viola, Repka condannato a due anni di carcere per frode. I dettagli

01 maggio 2019 00:14

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