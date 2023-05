Partita la caccia al biglietto per la finale di Praga: i posti per i viola all’Eden Stadium sono 6mila

Il tempo di festeggiare la vittoria sul Basilea, poi l’attesa dei tifosi viola si è completamente rivolta alla finale di Praga e ai biglietti per la sfida al West Ham. Eppure a causa di una disponibilità limitata, dovuta alla capienza dell’Eden Stadium di Praga da 18 mila spettatori, trovare un tagliando per la gara del prossimo 7 giugno nella Repubblica Ceca rischia di diventare una vera e propria impresa, o più semplicemente una lotteria. In effetti una prima fetta di tagliandi era già stata messa in palio, a sorteggio, per coloro i quali si erano registrati al portale Uefa tra il 14 e il 28 aprile scorso. Con 4 fasce di prezzo comprese tra 25 e 125 euro in tanti hanno provato a sfidare la sorte anticipando l’approdo dei viola in finale, ma già nella giornata di ieri la maggior parte delle risposte erano negative con l’obbligo di rimandare la corsa al biglietto a quando la Fiorentina comunicherà le proprie modalità di acquisto. Di certo c’è che la disponibilità di tagliandi per le due tifoserie sarà intorno ai 6 mila biglietti per ogni club, con modalità che la società viola comunicherà probabilmente già oggi dopo le riunioni tecniche del caso. Da valutare come deciderà di comportarsi il club, se avviare diverse fasi di prelazione per la vendita dei biglietti o se comportarsi come la Roma che per la finale di Tirana dell’anno scorso scelse la strada di un altro sorteggio oltre a quello organizzato dalla Uefa. Più semplice invece organizzare il viaggio anche se in questo caso l’ostacolo principale può essere di natura economica. Già ieri i voli diretti hanno subito un’impennata, con la tratta Bologna-Praga salita a circa 500 euro e con qualche ulteriore volo in partenza da Roma intorno alle 300 euro. Niente che abbia comunque frenato la voglia della tifoseria di vivere un’altra finale dopo quella di Coppa Italia in programma mercoledì nella capitale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

