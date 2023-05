Cassano estasiato: “Il calcio della Fiorentina è pazzesco. Nico Gonzalez al top, Dodò sembra Garrincha”

Antonio Cassano ha parlato della partita della Fiorentina giocata a Basilea conquistando la finale di Conference League, le sue parole alla Bobo Tv su Twitch:

“Tre la squadre italiane impegnate in Europa, la Fiorentina è stata l’unica squadra a dominare dal primo all’ultimo minuto della partita, la sola delle italiane. Hanno attaccato sempre, stradominato, avranno avuto 13/14 occasioni nette per fare gol, si sono portati in vantaggio con Nico Gonzalez, se ne sono fregati, hanno continuato ad attaccare, a creare occasioni su occasioni, alla fine Barak ha segnato all’ultimo minuto dell’ultimo tempo supplementari ed erano 6 persone in area di rigore in quel momento. Fatto calcio un calcio bellissimo, lo stadio era sold out come non accadeva da anni in Svizzera.

Hanno fatto una partita a dir poco meraviglioso, Nico ha spaccato la partita da grande giocatore, ha preso il pallino del gioco in mano, Dodò sembrava Garrincha ha stradominato la partita meritando di vincere. Quest’anno la Fiorentina va in 2 finali, non avendo 2 squadra ma andando avanti con le idee, complimenti a Italiano ed a tutti i ragazzi, fatta una roba pazzesca. Vero che la Conference League non conta niente ma dopo un grande campionato lo scorso anno sono arrivati in fondo, Italiano sta andando avanti con le idee che dà ai suoi giocatori”

