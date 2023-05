Allegri si giustifica cosi: “Non è perchè Vlahovic ha segnato con la Fiorentina vuol dire che è pronto”

Nel corso della conferenza stampa dopo la partita della Juventus contro il Siviglia che ha segnato l’ennesimo flop stagionale della squadra bianconera, Massimiliano Allegri ha parlato cosi:

“Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, il Siviglia è una squadra forte ed esperta, ogni volta che usciva una palla ti venivano addosso, noi abbiamo avuto tanti ragazzi che era la prima volta che giocavano una finale, giocatori che non hanno esperienza internazionale, quando giochi questo tipo di partite non sono partite pulite, sono partite sporche. Fagioli se fosse stato più esperto non si sarebbe fatto male, avrebbe capito che se ti venivano cosi addosso deve comportarti in una certa maniera. I giocatori crescono anche dopo le esperienze. Se guardiamo il numero di presenza dei nostri giocatori in Europa tra Gatti, Fagioli, Miretti, Iling, Vlahovic stesso a livello europeo, altrimenti si pensa chissà che, non è perchè hai fatto gol nella Fiorentina hai esperienza europea. Anche Bremer non ha mai giocato in Europa, quante partite hanno fatto questi giocatori? Il prossimo anno andrà meglio, devono rimanere svegli. Questo è il calcio, mica ci vuole tanto a scoprirlo”

