Bocci: “Comunque vada stagione da ricordare: obiettivo vincere almeno una finale. Elettrizzato per Praga”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della conquista della finale di Praga da parte della Fiorentina con una grande vittoria sul campo del Basilea. Queste le sue parole:

“La partita di ieri? Il Basilea era intenzionato a fare la stessa partita dell’andata e la Fiorentina ha sofferto un po’ all’inizio; dopo aver trovato la chiave la Fiorentina è diventata padrone del campo nonostante l’errore dell’ 1-1. Nico Gonzalez è un vero fuoriclasse e per me sarebbe titolare in tutte le squadre della Serie A: ieri si è preso la squadra sulle spalle. Il secondo dopo Nico Gonzalez è Bonaventura: personalità e qualità.

Due finali raggiunte? Comunque vada sarà una stagione da ricordare: sarebbe brutto non impreziosire la bacheca e non andare in Europa. Dopo 120 minuti sarà difficile a Torino in campionato.

Percorso in Conference? Il Twente è la squadra più forte affrontata dalla Fiorentina fino ad oggi, poi ci sarà il West Ham. La personalità della Fiorentina è stata dimostrata in trasferta con 6 vittorie con mai meno di 3 gol. Ieri è stata bellissima la personalità con cui la squadra è entrata in campo.

Cabral e Jovic? Cabral ieri partitaccia, per me Jovic è sufficiente: si è mangiato dei gol ma era lì. Con i suoi difetti e tutto, il suo problema è la supponenza, ma ha dimostrato di essere tornato in condizione. Chiaramente non si batte e per questo Cabral sta più simpatico.”

