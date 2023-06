Ci saranno 20 mila tifosi del West Ham a Praga, ben 14 mila saranno senza biglietto per lo stadio

Sono attesi oltre 20mila tifosi inglesi a Praga, dove mercoledì sera il West Ham affronterà la Fiorentina nella finale di Conference League. La Uefa ha assegnato a ciascuna delle due società finaliste circa seimila biglietti, un numero largamente insufficiente per le richieste dei supporters degli Hammers, intenzionati a recarsi in Repubblica Ceca anche senza tagliandi d’ingresso alla Fortuna Arena, un piccolo stadio che può accogliere meno di 20mila spettatori.

Anche per ridurre il rischio di tensioni e incidenti tra le opposte tifoserie, la Uefa ha organizzato una Fan Zone all’interno del Letna Park, riservata ai supporters inglesi, dove verranno installati diversi maxi-schermi per seguire l’incontro. Nel frattempo, questa sera è attesa la partenza per Praga del West Ham, che domani si allenerà alla Sparta Academy, la sede delle squadre giovanili dello Sparta Praga. Lo scrive l’Ansa

