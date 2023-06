Calamai: “Commisso pretenda da Italiano il rispetto dell’accordo. Fiorentina ha bisogno del suo mister”

Il giornalista, Luca Calamai, in un editoriale scritto per Tuttomercatoweb ha anche parlato della Fiorentina, partendo dalla finale di mercoledì contro il West Ham: “Mercoledì la Fiorentina disputerà la sua finale Europea. Conquistare la Conference vorrebbe dire per il presidente Commisso entrare nella storia del club. E riportare a Firenze un titolo che manca da più di ventidue anni”.

Poi ha proseguito: “Dopo la gara di Praga il club viola dovrà affrontare la questione Italiano. Che piaccia al Napoli ci può stare. Ma Commisso ha ancora due anni di contratto in pugno. E allora pretenda dal suo allenatore il rispetto dell’accordo magari garantendo la crescita del progetto tecnico. La Fiorentina ha ancora bisogno di Italiano“.