Ex viola, Repka condannato a due anni di carcere per frode. I dettagli

Come riporta il portale Eurosport.fr, l'ex difensore centrale della Fiorentina e nazionale ceco Tomas Repka, dovrà scontare una pena carceraria di due anni per frode, secondo una sentenza emessa dell...

Come riporta il portale Eurosport.fr, l'ex difensore centrale della Fiorentina e nazionale ceco Tomas Repka, dovrà scontare una pena carceraria di due anni per frode, secondo una sentenza emessa della corte d'appello di Praga. . Il tribunale municipale della capitale ceca ha così inasprito la condanna a 15 mesi di prigione inizialmente pronunciata contro l'ex calciatore in prima istanza, nel febbraio scorso. Repka, 45 anni, è stato dichiarato colpevole di aver venduto una Mercedes che non gli apparteneva e che ha utilizzato con un contratto di affitto a dicembre 2016 per 1,2 milioni di corone (46,760 euro).

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