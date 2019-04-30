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Ex viola, Repka condannato a due anni di carcere per frode. I dettagli

Come riporta il portale Eurosport.fr, l'ex difensore centrale della Fiorentina e nazionale ceco  Tomas Repka, dovrà scontare una pena carceraria di due anni per frode, secondo una sentenza emessa dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2019 00:14
Ex viola, Repka condannato a due anni di carcere per frode. I dettagli - 14 Sep 1999: Nwankwo Kanu of Arsenal takes on Thomas Repka of Fiorentina during the UEFA Champions League group B match at the Stadio Communale in Florence, Italy. The game ended goalless. Mandatory Credit: Mark Thompson /Allsport
14 Sep 1999: Nwankwo Kanu of Arsenal takes on Thomas Repka of Fiorentina during the UEFA Champions League group B match at the Stadio Communale in Florence, Italy. The game ended goalless. Mandatory Credit: Mark Thompson /Allsport
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Come riporta il portale Eurosport.fr, l'ex difensore centrale della Fiorentina e nazionale ceco  Tomas Repka, dovrà scontare una pena carceraria di due anni per frode, secondo una sentenza emessa della corte d'appello di Praga. . Il tribunale municipale della capitale ceca ha così inasprito la condanna a 15 mesi di prigione inizialmente pronunciata contro l'ex calciatore in prima istanza, nel febbraio scorso. Repka, 45 anni, è stato dichiarato colpevole di aver venduto una Mercedes che non gli apparteneva e che ha utilizzato con un contratto di affitto a dicembre 2016 per 1,2 milioni di corone (46,760 euro).

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