Notizie Repubblica Ceca Fiorentina

Barak demolito in patria, Poborsky: "Troppo lento, non è adatto per giocare all'Europeo"
27 giugno 2024 13:06
Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori
26 giugno 2024 23:37
Barak nella storia degli Europei, si aggiudica il cartellino rosso più veloce di sempre
26 giugno 2024 22:25
Ct della Rep. Ceca spiega: "Barak? Aveva la febbre, non volevamo rischiare. Sarà pronto per la prossima"
23 giugno 2024 16:52
Barak rientra tra i convocati della Repubblica Ceca: il centrocampista della Fiorentina giocherà gli Europei
28 maggio 2024 15:42
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25 marzo 2024 23:16
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22 marzo 2024 21:48
Barak si sfoga contro la Nazionale: "Sono incazzato dopo quello che è stato detto in conferenza"
10 novembre 2023 14:42
Polizia ceca annuncia: "Tifosi Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham. Fermati in 16"
07 giugno 2023 17:59
Ultime amichevoli prima del mondiale, Turchia-Repubblica Ceca con Barak titolare nel tridente ceco
19 novembre 2022 18:18
Ex viola, Repka condannato a due anni di carcere per frode. I dettagli
01 maggio 2019 00:14
Ufficiale, la Fiorentina acquista Martin Graciar attaccante classe 99 ceco dello Slovan Liberec
12 luglio 2017 11:12
CINQUECENTO MODI PER DIRTI TI AMO
20 ottobre 2016 12:20
Sousa, la conferenza e i problemi con l'interprete che non capiva molto...
19 ottobre 2016 19:21
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