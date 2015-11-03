Notizie Repubblica Ceca Fiorentina

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Barak demolito in patria, Poborsky: "Troppo lento, non è adatto per giocare all'Europeo"

27 giugno 2024 13:06

Euro2024, per Milenkovic e Barak Europeo amaro, Serbia e Repubblica Ceca subito fuori

26 giugno 2024 23:37

Barak nella storia degli Europei, si aggiudica il cartellino rosso più veloce di sempre

26 giugno 2024 22:25

Ct della Rep. Ceca spiega: "Barak? Aveva la febbre, non volevamo rischiare. Sarà pronto per la prossima"

23 giugno 2024 16:52

Barak rientra tra i convocati della Repubblica Ceca: il centrocampista della Fiorentina giocherà gli Europei

28 maggio 2024 15:42

Barak: "A Gennaio vicino al Napoli, ma sono molto felice di essere rimasto"

25 marzo 2024 23:16

Barak subito a segno al rientro in nazionale, punizione decisiva contro la Norvegia

22 marzo 2024 21:48

Barak si sfoga contro la Nazionale: "Sono incazzato dopo quello che è stato detto in conferenza"

10 novembre 2023 14:42

Polizia ceca annuncia: "Tifosi Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham. Fermati in 16"

07 giugno 2023 17:59

Ultime amichevoli prima del mondiale, Turchia-Repubblica Ceca con Barak titolare nel tridente ceco

19 novembre 2022 18:18

Ex viola, Repka condannato a due anni di carcere per frode. I dettagli

01 maggio 2019 00:14

Ufficiale, la Fiorentina acquista Martin Graciar attaccante classe 99 ceco dello Slovan Liberec

12 luglio 2017 11:12

CINQUECENTO MODI PER DIRTI TI AMO

20 ottobre 2016 12:20

Sousa, la conferenza e i problemi con l'interprete che non capiva molto...

19 ottobre 2016 19:21

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