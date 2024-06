Barak demolito in patria, Poborsky: “Troppo lento, non è adatto per giocare all’Europeo”

Karel Poborsky, ex giocatore della Lazio e bandiera del calcio ceco, ha parlato e commentato il flop della Repubblica Ceca all’Europeo con Barak che è stato espulso dopo 20 minuti nella gara decisiva contro la Turchia, queste le sue parole:

Barak si è girato con la palla in maniera molto goffa, entrando in ritardo sull’avversario e prendendo cosi il rosso. Il calcio europeo ha un ritmo completamente diverso da quello con cui lo vediamo giocare. Ha semplicemente perso la palla e calpestato il piede del giocatore turco. L’arbitro, che era a dieci metri da lui, ha dato un rosso corretto che ha condizionato completamente la partita. Barak gioca così a calcio. Non so se fare la mezzala a centrocampo sia il ruolo adatto per lui. Manca di dinamismo e velocità. Sfortunatamente è andata come doveva andare. I turchi si sono presi gioco di lui nel corso della partita”

