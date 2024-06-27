Beltran alle Olimpiadi con l'Argentina. In caso di arrivo in finale, raggiungerà la Fiorentina l'11 agosto

Lucas Beltran parteciperà alle Olimpiadi con la sua Argentina questì'estate, quindi raggiungerà tardi il ritiro della Fiorentin

Lucas Beltran quest'estate sarà impegnato con la sua Argentina alle olimpiadi di Parigi che inizieranno Venerdì 26 Luglio e di conseguenza si aggregherà più tardi ai suoi compagni che saranno già impegnati nel ritiro della Fiorentina e nelle amichevoli estive. Beltran però sta già facendo le sue vacanze di fine stagione questo vuol dire che è atteso a Firenze due giorni dopo la fine del percorso Olimpionico della nazionale Albiceleste senza avere altri giorni di riposo alla fine del torneo. Al più tardi Beltran rienterà a Firenze per l'11 Agosto qualora l'Argentina riuscisse ad arrivare alla finalissima del 9 di Agosto, altrimenti è atteso al Viola Park due giorni dopo dall'uscita di scena della sua Argentina, una bella grana per Palladino che avrà pochissimi giorni per conoscerlo e spiegargli i suoi principi di gioco

DI MARZIO SU ZANIOLO

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