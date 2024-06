Di Marzio: “Trattativa tra la Fiorentina e il Cagliari per Lucchesi, nuovi contatti per cercare l’accordo”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari prosegue la trattativa con la Fiorentina per arrivare a Lorenzo Lucchesi, difensore centrale classe 2003 nell’ultima stagione in prestito alla Ternana in serie B. Ci sono nuovi contatti per cercare di trovare l’accordo definitivo in attesa di capire qual è la volontà di Palladino se vuole puntare o meno sul giovane che viene dal settore giovanile viola.

LE ULTIME SU ZANIOLO E KEAN