TMW: “La Fiorentina per Zaniolo propone l’obbligo di riscatto, l’Atalanta il diritto. Kean vicino”

La Fiorentina è una delle squadre più attive in queste ore di calciomercato, con i suoi dirigenti che stanno lavorando su diverse trattative soprattutto riguardanti il reparto offensivo da consegnare a Raffaele Palladino per la prossima stagione che vedrà i viola impegnati nuovamente in Conference League oltre che in campionato e Coppa Italia. Il profilo oggi più vicino resta quello di Moise Kean: l’idea delle parti, Juventus e appunto Fiorentina, è quella di definire l’operazione a stretto giro di posta, quindi entro la fine del mese di giugno.

Cercato già a gennaio dai viola e proprio dal Monza di Palladino, Kean è vicino al trasferimento in riva all’Arno, anche se le ultime tessere del puzzle devono ancora essere messe al proprio posto. La Fiorentina sta strutturando l’offerta giusta: 13 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungerne 2-3 di bonus facilmente raggiungibili. Ad ora, dopo i contatti delle ultime ore, la distanza fra i due club si è assottigliata a soli 2 milioni di euro.

Con margini di risoluzione molto alti. L’altro fronte caldo è quello legato a Nicolò Zaniolo: il testa a testa con l’Atalanta prosegue, ma la sensazione è che entro in fine settimana possa risolversi. In un senso o nell’altro. Il Galatasaray per cedere il cartellino dell’italiano chiede 20 milioni di euro fra prestiti, riscatti e bonus vari. Con la volontà ferma di farlo partire con una cessione definitiva o con un obbligo di riscatto. L’Atalanta vorrebbe fermarsi al diritto di riscatto, mentre la Fiorentina sembra più incline ad accettare l’obbligo a patto di abbassare la cifra complessiva a 16-17 milioni di euro. Dirigenti a lavoro proprio in queste ore, con l’obiettivo di risolvere quanto prima questi due fronti caldi per regalare a Raffaele Palladino due importanti rinforzi per l’avvio della stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb

DI MARZIO SU ZANIOLO