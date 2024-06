Ct della Rep. Ceca spiega: “Barak? Aveva la febbre, non volevamo rischiare. Sarà pronto per la prossima”

Il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Ivan Hasek, ha così spiegato la sua scelta su Antonin Barak, entrato in campo negli ultimi minuti del match giocato contro la Georgia. Ecco le sue parole dopo il triplice fischio:

“Barak? Aveva la febbre e gli abbiamo dato vitamine. Lui avrebbe voluto giocare dall’inizio, ma era chiaro che non fosse possibile, soprattutto per non mettere a rischio la sua salute. Gli ho comunicato che lo avrei messo in campo solo se fosse stato necessario. Abbiamo ottenuto il permesso dai medici per massimo quindici minuti. Sapevo che anche se non fosse al 100%, avrebbe potuto darci una mano. Sarà pronto per la prossima partita”.

