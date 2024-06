Nicolas Valentini è un altro profilo su cui la squadra mercato della Fiorentina rimane attenta: il difensore argentino classe 2001 non rinnoverà con il Boca Juniors, dove è cresciuto, e sembra pronto per tentare il grande salto in Europa. Ma la concorrenza è fitta, oltre ai viola sono vigili pure Inter e Lazio, scrive il Corriere Dello Sport.

