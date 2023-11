Barak si sfoga contro la Nazionale: “Sono incazzato dopo quello che è stato detto in conferenza”

Antonin Barak ce l’ha con la sua nazionale, probabilmente il giocatore della Fiorentina non ha preso bene l’essere stato messo da parte, queste le sue parole e il suo sfogo su Instagram:

“L’ultima dichiarazione sulla conferenza stampa di oggi. Emotivamente instabile per me significava che ero incazzato per 2 giorni e non avevo voglia di parlare con nessuno. Non ho reagito al team di implementazione in alcun modo, nè fisicamente nè verbalmente. Si trattava puramente di avvicinarsi a se stessi e di un’espressione incazzata. Non c’era nient’altro”

