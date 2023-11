Altro che Juventus, tifosi del Bologna arrivano a Firenze e regalano 6 pulmini con aiuti per gli alluvionati

Domenica, prima della partita contro la Fiorentina, i tifosi rossoblù daranno l’ennesima dimostrazione della loro bontà d’animo. Sono 6 infatti i furgoni carichi di beni di prima necessità e attrezzi per le pulizie preparati dai ragazzi del club Medicina Rossoblù, tutti diretti verso le zone maggiormente colpite dall’alluvione. Uno di questi contiene prodotti esclusivamente dedicati ai bambini di Campi Bisenzio, uno dei comuni devastati dalla pioggia incessante. I tifosi si uniranno ai volontari già sul posto portando vanghe, scope, badili e pure un’idropulitrice.

Magari, dopo averli aiutati, si dirigeranno insieme a loro all’Artemio Franchi per godersi la partita. I supporter bolognesi non sono nuovi a questi gesti di solidarietà. Già con la Romagna infatti fecero lo stesso lo scorso maggio, mobilitandosi subito per cercare di recuperare tutti gli utensili utili per le pulizie. Gli stessi arnesi sono poi stati puliti, conservati e ora portati a chi è in difficoltà, assieme ad una buona dose di manodopera.

«Avendo vissuto sulla nostra pelle l’alluvione sappiamo cosa e quando portare – ha detto Silvia Palmirani, presidente del club Medicina Rossoblù – e dopo questi 6 camion ne stiamo allestendo altri. Stiamo utilizzando quanto ci è stato donato per l’alluvione di maggio durante la quale, dopo un annuncio su Facebook, ci è arrivato moltissimo materiale. Noi ci siamo mossi con il cuore – ha aggiunto la presidente – e dato che abbiamo ricevuto tanto non abbiamo potuto fare altro che ricambiare verso chi in questo momento ne aveva più bisogno».

