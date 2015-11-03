Notizie Alluvione Fiorentina

Corriere dello Sport: "Maltempo, situazione critica. Ma per ora Fiorentina-Juve non è a rischio rinvio"
15 marzo 2025 09:07
Altro che Juventus, tifosi del Bologna arrivano a Firenze e regalano 6 pulmini con aiuti per gli alluvionati
10 novembre 2023 13:08
Renzi: "Questa mattina ho proposto rinvio partita, giocarla è uno sfregio alla nostra terra."
05 novembre 2023 16:08
TgR, alla Prefettura di Firenze nessuna richiesta di poter valutare il rinvio di Fiorentina-Juventus
04 novembre 2023 13:46
Spalano il fango e cantano: "Viola sei il mio amore". Il toccante video che arriva dalle zone colpite dall'alluvione
04 novembre 2023 04:57
La Fiorentina esprime vicinanza alle famiglie colpite dall'alluvione in Toscana delle ultime ore
03 novembre 2023 12:16
La famiglia Della Valle dona 1 milione di euro per aiutare le Marche e i suoi abitanti dopo l'alluvione
17 settembre 2022 18:22
Superchi: "Pioli e Di Francesco due grandi allenatori, sarà una grande gara. Chiesa da Nazionale, su Sportiello..."
03 novembre 2017 15:32
Archivio