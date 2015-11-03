Labaro Viola

Notizie Alluvione Fiorentina

Corriere dello Sport: "Maltempo, situazione critica. Ma per ora Fiorentina-Juve non è a rischio rinvio"

15 marzo 2025 09:07

Altro che Juventus, tifosi del Bologna arrivano a Firenze e regalano 6 pulmini con aiuti per gli alluvionati

10 novembre 2023 13:08

Renzi: "Questa mattina ho proposto rinvio partita, giocarla è uno sfregio alla nostra terra."

05 novembre 2023 16:08

TgR, alla Prefettura di Firenze nessuna richiesta di poter valutare il rinvio di Fiorentina-Juventus

04 novembre 2023 13:46

Spalano il fango e cantano: "Viola sei il mio amore". Il toccante video che arriva dalle zone colpite dall'alluvione

04 novembre 2023 04:57

La Fiorentina esprime vicinanza alle famiglie colpite dall'alluvione in Toscana delle ultime ore

03 novembre 2023 12:16

La famiglia Della Valle dona 1 milione di euro per aiutare le Marche e i suoi abitanti dopo l'alluvione

17 settembre 2022 18:22

Superchi: "Pioli e Di Francesco due grandi allenatori, sarà una grande gara. Chiesa da Nazionale, su Sportiello..."

03 novembre 2017 15:32

50 anni fa la terribile alluvione, così De Sisti e tutti i giocatori viola si trasformarono in angeli del fango

04 novembre 2016 10:17

Archivio

Esplora l'archivio di Alluvione

Sett. 11
Sett. 45 Sett. 44
Sett. 37
Sett. 44
Sett. 44