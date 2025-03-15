Corriere dello Sport: "Maltempo, situazione critica. Ma per ora Fiorentina-Juve non è a rischio rinvio"

Firenze è ancora alle prese con il maltempo che l'ha colpita

A poco più di 24 ore da Fiorentina-Juventus, Firenze è alle prese con una situazione critica causata dalle ingenti piogge. Per la prima volta dal 2015 la Protezione Civile ha istituito il codice rosso sul territorio: c’è massima attenzione per i livelli d’allarme del fiume Arno e dei corsi d’acqua secondari. Le problematiche maggiori che si sono riscontrate nel comune di Sesto Fiorentino, dove il Rimaggio è esondato bloccando il centro abitato e causando danni a strade e abitazioni, non a persone, e nel comune di Bagno a Ripoli: colpito anche il centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park, che sorge a Bagno a Ripoli, con alcuni campi e spogliatoi allagati. La partita per la Lega Serie A non sembra a rischio, nonostante Alessandro Draghi, vice presidente del Consiglio Comunale di Firenze, abbia chiesto a Funaro di valutare se chiederne il rinvio. Lo scrive il Corriere dello Sport.