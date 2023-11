Spalano il fango e cantano: “Viola sei il mio amore”. Il toccante video che arriva dalle zone colpite dall’alluvione

Una parte della Toscana è in ginocchio per i danni provocati dal maltempo e dalle forti piogge così che, nelle ultime ore, i ragazzi della Curva Fiesole hanno deciso di dare attivamente una mano nelle zone più colpite dall’alluvione a ritmo di Fiorentina e cori da stadio. Ecco il video che dimostra sacrifico e lavoro per chi sta vivendo dei disagi ma anche amore e pensiero per la Fiorentina cantando un coro da stadio in onore della squadra viola mentre lavoravano

⚔️Si spala nel fango cantando l’amore per la Fiorentina 💜 pic.twitter.com/T6rKSCAXfz — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) November 4, 2023

IL COMUNICATO DELLA CURVA FIESOLE