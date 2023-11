La Curva Fiesole ha pubblicato un comunicato in cui viene richiesto in modo netto il rinvio del match tra Fiorentina-Juventus per l’alluvione che ha colpito in queste ore la Toscana. Di seguito il comunicato diffuso attraverso il profilo Facebook ‘Fuori dal Coro’:

LE PAROLE DEL SINDACO DARIO NARDELLA SU UN POSSIBLE RINVIO DI FIORENTINA-JUVENTUS